Дело растянут минимум на год: что ждет 16-летнего мажора за ДТП в Харькове (видео)

Смертельное ДТП в Харькове/Коллаж "Сегодня"
Для выяснения обстоятельств смертельного ДТП в Харьковес участием 16-летнего мажора на Infiniti нужно провести ряд экспертиз. Это может определить наказание подростку.
Об этом рассказал адвокат Игорь Серков.
Подробности
"Если будет четкий ответ эксперта, что он мог данного наезда избежать, однако сознательно допустил столкновение с транспортным средством, то естественно, будет виновен. Хотя по любому ДТП есть масса подводных камней, начиная от неисправности транспортного средства, заканчивая здоровьем лица, которое управляло этим транспортным средством и т. д., и т. п.", – сказал адвокат.
Не избежит наказания?
По мнению адвоката, 16-летний водитель вряд ли избежит ответственности.
"Учитывая большой резонанс, я бы сказал нездоровый ажиотаж вокруг данного ДТП, внимание к нему со стороны СМИ, я думаю, ответственности этом парню мажору избежать не удастся. Какова будет эта ответственность, я думаю, это вопрос второй. Я думаю, досудебное следствие будет длиться не один месяц. Наверняка материалы уголовного производства дойдут до суда. Дело будет слушаться не один месяц, а минимум год. Какая будет мера наказания, посмотрим", – отметил он.
Что известно о ДТП?
В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
- В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
- 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.
Ранее мы писали:
- На суде 16-летний мажор Николай Харьковский, который устроил смертельное ДТП в Харькове, заявил: он полностью сожалеет, что так вышло.
- В Харькове 16-летнему виновнику ДТП оставили "пожелания" у подъезда. Неизвестные пожелали ему смерти.
- "Пока нет сил": отец мажора из Харькова ответил, будет ли он помогать пострадавшим (видео)