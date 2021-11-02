Справу розтягнуть щонайменше на рік: що чекає 16-річного мажора за ДТП у Харкові (відео)

Смертельна ДТП у Харкові/Колаж "Сьогодні"

Для з'ясування обставин смертельної ДТП у Харковіза участю 16-річного мажора на Infiniti потрібно провести низку експертиз. Це може визначити покарання для підлітка.

Про це розповів адвокат Ігор Сєрков.

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Подробиці

"Якщо буде чітка відповідь експерта, що він міг цього наїзду уникнути, проте свідомо допустив зіткнення з транспортним засобом, то, звісно, буде винним. Хоча щодо будь-якої ДТП є маса підводного каміння, починаючи від несправності транспортного засобу, закінчуючи здоров'ям особи, яка керувала цим транспортним засобом, тощо", – сказав адвокат.

Не уникне покарання?

На думку адвоката, 16-річний водій навряд чи уникне відповідальності.

"Враховуючи великий резонанс, я б сказав нездоровий ажіотаж навколо цієї ДТП, увагу до неї з боку ЗМІ, я думаю, відповідальності цьому хлопцеві мажору уникнути не вдасться. Якою буде ця відповідальність, я думаю, це питання друге. Я думаю, досудове слідство триватиме не один місяць. Напевно, матеріали кримінального провадження дійдуть до суду. Справа слухатиметься не один місяць, а мінімум рік. Який буде міра покарання, подивимося", – зазначив він.

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Що відомо про ДТП?

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