Денег у бандитов не брал, строил планы на будущее. Депутаты не верят в самоубийство мэра Кривого Рога

У Павлова было много планов, он был не конфликтным человеком и хорошо ко всем относился. Коллаж "Сегодня"

Чиновники горсовета Кривого Рога опровергли информацию о том, что погибший мэр Константин Павлов брал деньги на предвыборную кампанию у бандитов. Они не верят, что гибель Павлова – суицид, тем более из-за долгов.

Об этом рассказала сайту "Сегодня" депутат горсовета Кривого Рога Виктория Третяк.

Женщина подчеркнула, что деньги на кампанию брали из других источников.

"Я знаю, что это ложь, потому что я человека знала очень хорошо, это мой друг, он не просто мэр. Он проводил кампанию за собственный счет, за деньги нашей компанды и Юрия Вилкула, который снял кандидатуру", – сказала она.

Третяк подчеркнула, что мэр был неконфликтным человеком и не был связан с мафиозными группами.

Почему сомневаются в версии суицида?

Третяк отметила, что у Павлова было много планов на будущее, что не характерно для людей, которые хотят покончить с собой. В день трагедии он приехал из города, чтобы отвезти жену на море. Мэру тоже предлагали отправиться на отдых, но он отказался, мол, дел по горло.

"У нас сейчас идет "Большая стройка" флагштока. Это средства государственные, но они контролировались мэром. 23 августа на День флага планировали открывать этот флагшток. Вроде должен был приехать президент, губернатор. И мэр контролировал каждый миллиметр этих работ", – сказала она.

Среди других важных планов в его жизни – семья.

"Такого семьянина надо поискать. У него есть сын и жена, теща, которую он очень любил. У него постоянно дома собачки и кошки, он их постоянно подбирал", – добавила депутат.

Похороны мэра пройдут 19 августа. С 9:00 до 11:30 местные жители смогут попрощаться с ним в городском театре. Затем будет молебен в храме Никольском, после чего главу города будут хоронить.

Что известно о Константине Павлове?

Родился в Кривом Роге в 1973 году.

Работал в Институте рыночных отношений, заместителем директора на предприятии "Кривбассконсалтинг" и заместителем начальника отдела управления АО "Южный ГОК".

С 2006 по 2012 год занимал должность первого заместителя городского головы, позже – народный депутат 7-го и 8-го созывов.

В 2020 году на выборах мэра Кривого Рога был кандидатом от ОПЗЖ. Во втором туре победил кандидата от партии президента "Слуга народа".

Как сообщали новости "Сегодня", Константин Павлов был обнаружен мертвым в своем доме рано утром в воскресенье. В полиции пока открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Его обязанности временно будет исполнять секретарь горсовета Александр Котляр.

Тем временем эксперты связывают гибель мэра Кривого Рога с "бандой Хипака", состоявшей из жителей города.