Грошей у бандитів не брав, будував плани на майбутнє. Депутати не вірять у самогубство мера Кривого Рогу

У Павлова було багато планів, він був не конфліктною людиною і добре до всіх ставився. Колаж "Сьогодні"

Чиновники міськради Кривого Рогу спростували інформацію про те, що загиблий мер Костянтин Павлов брав гроші на передвиборну кампанію у бандитів. Вони не вірять, що загибель Павлова – суїцид, тим більше через борги.

Про це розповіла сайту "Сьогодні" депутат міськради Кривого Рогу Вікторія Третяк.

Жінка підкреслила, що гроші на кампанію брали з інших джерел.

"Я знаю, що це брехня, бо я людиню знала дуже добре, це мій друг, він не просто мер. Він проводив кампанію за власний рахунок, за гроші нашої компанди і Юрія Вілкула, який зняв кандидатуру", – сказала вона.

Третяк підкреслила, що мер був неконфліктною людиною і не був пов'язаний з мафіозними групами.

Чому сумніваються у версії суїциду?

Третяк зазначила, що у Павлова було багато планів на майбутнє, що не характерно для людей, які хочуть накласти на себе руки. У день трагедії він приїхав з міста, щоб відвезти дружину на море. Меру теж пропонували поїхати на відпочинок, але він відмовився, мовляв, справ надто багато.

"У нас зараз йде "Велике будівництво" флагштока. Це кошти державні, але вони контролювалися мером. 23 серпня на День прапора планували відкривати цей флагшток. Начебто мав приїхати президент, губернатор. І мер контролював кожен міліметр цих робіт", – сказала вона.

Серед інших важливих планів у його житті – сім'я.

"Такого сім'янина треба пошукати. У нього є син і дружина, теща, яку він дуже любив. У нього постійно вдома собачки і кішки, він їх постійно підбирав", – додала депутат.

Похорони мера пройдуть 19 серпня. З 9:00 до 11:30 місцеві жителі зможуть попрощатися з ним у міському театрі. Потім буде молебень у храмі, після чого главу міста будуть ховати.

Що відомо про Костянтина Павлове?

Народився в Кривому Розі в 1973 році.

Працював в Інституті ринкових відносин, заступником директора на підприємстві "Кривбассконсалтинг" і заступником начальника відділу управління АТ "Південний ГЗК".

З 2006 по 2012 рік обіймав посаду першого заступника міського голови, пізніше – народний депутат 7-го і 8-го скликань.

У 2020 році на виборах мера Кривого Рогу був кандидатом від ОПЗЖ. У другому турі переміг кандидата від партії президента "Слуга народу".

Як повідомляли новини "Сьогодні", Костянтин Павлов був виявлений мертвим у своєму будинку в неділю. У поліції поки відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Його обов'язки тимчасово виконуватиме секретар міськради Олександр Котляр.

Тим часом експерти пов'язують загибель мера Кривого Рогу з "бандою Хіпака", що складалася з жителів міста.