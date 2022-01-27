Днепровского стрелка уже допросили. Он рассказал, как убивал сослуживцев – видео

Солдат рассказал об убийстве сослуживцев в Днепре / Фото: Коллаж: Сегодня

Солдата-срочника, который открыл огонь по сослуживцах в Днепре и убил пятерых человек, допросили правоохранители. Парень рассказал подробности трагедии.

Видео журналистам "Сегодня" предоставили источники в полиции.

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