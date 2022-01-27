Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в регионах Новости Днепра

Днепровского стрелка уже допросили. Он рассказал, как убивал сослуживцев – видео

Татьяна Очеретяная
27 января, 12:36

Солдат рассказал об убийстве сослуживцев в Днепре / Фото: Коллаж: Сегодня

Солдата-срочника, который открыл огонь по сослуживцах в Днепре и убил пятерых человек, допросили правоохранители. Парень рассказал подробности трагедии.

Видео журналистам "Сегодня" предоставили источники в полиции.

Реклама

Подробности ЧП

  • Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
  • Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
  • На месте происшествия погибли 5 человек, 5 – ранены.
  • Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.
  • Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".