"Один примудрився втекти". Дніпровський стрілець розповів, як убивав товаришів по службі – відео

Солдат розповів про вбивство товаришів по службі в Дніпрі / Фото: Колаж: Сьогодні
Солдата-строковика Артемія Рябчука, який відкрив вогонь по товаришах по службі в Дніпрі й убив п'ятьох людей, допитали правоохоронці. Він розповів про свої дії.
Відео журналістам "Сьогодні" надали джерела у поліції.
Рябчук розповів, що сидів у тривожній групі, яка має автомати. Зброю зберігали у спеціальному ящику під замком, але його ніколи не закривали.
"Я беру автомат, у нас підсумки є і магазини по 10 патронів. Я заряджаю перший магазин і стріляю по тих двох, які сидять в КЗЗ (комплекс засобів захисту. – Ред.), – там були два строковики та один контрактник. Один строковик зі старшого призову примудрився якось втекти", – сказав він.
"Я знав, що ІТЗО зв'язується з частиною кожні 30 хвилин для доповіді обстановки. І я, щоб вона не доповіла, я пальнув по ній. Після чого у відкритий сейф заходжу, забираю всі ріжки (...) і йду до будівлі заводоуправління. Там жінка мене не випускала. Кажу – відкрийте, треба терміново вийти, вона відмовила. Я вистрілив їй у голову", – додав стрілець.
Зловмисник палив у дверний замок, сподіваючись, що той вилетить і він зможе вийти, але надаремно. Потім Рябчук знайшов на території місце, через яке можна перестрибнути, перерізав колючий дріт і вибрався.
"Після чого почав петляти по житлових районах і шукати притулку. Вийшов на трасу і впіймав легкову машину. За кермом була жінка, і мене вона підкинула до лівого берега. Далі я пішов куди очі дивляться", – уточнив солдат.
Незабаром стрілець вирішив здатися поліції, вийшов на вулицю і просив перехожих викликати правоохоронців.
Деталі надзвичайної події
- Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
- Двоє встигли вибігти на вулицю і набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, але його затримали копи.
- На місці події загинуло 5 людей, 5 – поранено.
- Стрілець – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом з Одеської області.
- Як стало відомо"Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був залучений до охорони Південмашу.