Днепровского стрелка уже доставили в суд: подробности

Артемия Рябчука привезли в суд / Фото: Сегодня

В Днепре солдата Артемия Рябчука, который расстрелял своих сослуживцев, доставили в суд. Как сообщает корреспондент "Сегодня", здесь разразился небольшой скандал, потому что журналистов не пускают внутрь.

Военнослужащего Рябчука привезли в суд 10 минут назад.

Реклама

Так, на месте была ссора с представителями аппарата суда, которые сказали, что только ограниченное количество журналистов попадут внутрь из-за карантинных ограничений и т.д.

Детали ЧП

Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли 5 человек, 5 – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

"Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша". Его поймали.

Читайте также