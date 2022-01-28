Дніпровського стрільця вже доправили до суду: подробиці

Артемія Рябчука привезли до суду / Фото: Сьогодні

У Дніпрі солдата Артемія Рябчука, котрий розстріляв своїх товаришів по службі, доправили до суду Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", тут спалахнув невеликий скандал, бо журналістів не пускають усередину.

Військовослужбовця Рябчука привезли до суду 10 хвилин тому.

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Так, на місці була сварка з представниками апарату суду, які сказали, що лише обмежена кількість журналістів потрапить усередину через карантинні обмеження тощо.

Стрілець у залі суду / Фото: Сьогодні

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Деталі НП

Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати телефоном поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинуло 5 осіб, 5 – поранено.

Стрілець – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом з Одеської області.

Як стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".

"Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу". Його зловили.

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