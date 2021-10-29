До 14 градусов тепла! Синоптики рассказали, какой будет погода завтра в Одессе

Погода в Одессе на 30 октября/Коллаж "Сегодня"

Завтра, 30 октября, в Одессе немного похолодает.Днем максимально будет 14 градусов выше нуля.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Днем в городе будет от 12 до 14 градусов тепла. Небо покроют облака, но осадков синоптики не обещают.

Ночью температура воздуха опустится до 7 градусов тепла.

Прогноз погоды в Одессе на 30 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

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Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

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