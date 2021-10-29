До 14 градусів тепла! Синоптики розповіли, якою буде погода завтра в Одесі

Погода в Одесі на 30 жовтня/Колаж "Сьогодні"

Завтра, 30 жовтня, у Одесі трохи похолодає.Вдень максимально буде 14 градусів вище за нуль.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вдень у місті буде від 12 до 14 градусів тепла. Небо вкриють хмари, але опадів синоптики не обіцяють.

Вночі температура повітря опуститься до 7 градусів тепла.

Прогноз погоди у Одесі на 30 жовтня. Скрин із сайту Укргідрометцентру

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Південь України перетвориться на пустелю?

2050 року степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешковские пески у Херсоні. У країні стане менше родючого українського чорнозему.

Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

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