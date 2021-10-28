До 17 градусов! Какая погода будет во Львове завтра (карта)

Погода во Львове на 29 октября / Коллаж "Сегодня"
Завтра, 29 октября, во Львове днем температура воздуха подниметсядо 17 градусов тепла. Становится теплее, но небо в городе останется облачным.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Днем синоптики обещают от 15 до 17 градусов выше нуля. Ветер южный 5-10 метров в секунду.
Ночью температура опустится до 2-4 градусов тепла. Небо остается облачным.
Юг Украины превратится в пустыню?
В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.
Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.
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