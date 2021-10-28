До 17 градусів! Яка погода буде у Львові завтра (мапа)

Погода у Львові на 29 жовтня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 29 жовтня, у Львові вдень температура повітря підніметьсядо 17 градусів тепла. Стає тепліше, але небо в місті залишиться хмарним.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вдень синоптики обіцяють від 15 до 17 градусів вище нуля. Вітер південний 5-10 метрів на секунду.

Вночі температура опуститься до 2-4 градусів тепла. Небо залишається хмарним.

Прогноз погоди у Львові на 29 жовтня. Скрін із сайту Укргідрометцентру

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Південь України перетвориться на пустелю?

2050 року степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешковские пески у Херсоні. У країні стане менше родючого українського чорнозему.

Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

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