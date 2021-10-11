Допуск только вакцинированным? Во Львове ужесточат карантин – список запретов

Это связано с ростом уровня заболевших на COVID-19 в городе. Коллаж: "Сегодня"

Андрей Садовой рассказал, что во Львове ужесточат карантинные ограничения. Введут обязательную вакцинацию для работников предприятий торговли и общепита, а школы переведут на дистанционное обучение.

Об этом сообщает Львовский горсовет.

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"К сожалению, мы наблюдаем динамику распространения коронавируса во Львове, в Украине. Поэтому мы приняли решение, что с 18 октября на неделю детей 5-11 классов отправляем на дистанционное обучение",– заявил Садовой.

По словам Садового, потом будет неделя осенних каникул, благодаря этому получится где-то 2 с половиной недели для того, что разорвать волну заболеваемости. Университетам тоже советуют перевести обучение студентов в онлайн.

Ограничения для бизнеса

Городской глава отметил, что бизнес также ждет ряд ограничений, все работники должны быть вакцинированы.

"Сегодня-завтра мы примем следующие решения по бизнесу. Должна быть обязательная вакцинация работников учреждений торговли, заведений питания", – добавил Садовой.

По его словам, Львов плавно подходит к норме, которая есть во многих европейских странах – у посетителей кафе и ресторанов должны быть либо сертификат о вакцинации, либо справка о негативном ПЦР-тесте.

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"Это не будет введено во Львове в ближайшие дни, так как уровень вакцинации значительно меньше, чем в других странах. На сегодня где-то треть населения нашего города уже вакцинированы", — отметил Садовой.

Кто в Украине может получить ПЦР-тест на COVID-19 бесплатно

Бесплатный тест на COVID-19 в Украине могут получить не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Анализ могут сделать с признаками вирусной пневмонии и других ОРВИ.

Кому назначают бесплатное ПЦР-тестирование на COVID-19

Лицам с подозрением COVID-19

Лицам с признаками других ОРВИ

Лицам с признаками вирусной пневмонии

Пациентам с внегоспитальной пневмонией

Контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают COVID-19

Стоит отметить, что первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что им не проводился скрининговый быстрый тест на определение антигена SARS-CoV-2.

Кто обязан предоставить направление на бесплатное тестирование

Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач. Если доктор по разным причинам отказывается дать такое направление в случае отсутствия семейного врача, нужно обращаться на горячую линию Минздрава 0 800 60 20 19.