Допуск тільки вакцинованим? У Львові посилять карантин – список заборон

Це пов'язано зі зростанням рівня хворих на COVID-19 в місті. Колаж: "Сьогодні"

Андрій Садовий розповів, що у Львові посилять карантинні обмеження. Введуть обов'язкову вакцинацію для працівників підприємств торгівлі та громадського харчування, а школи переведуть на дистанційне навчання.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

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"На жаль, ми спостерігаємо динаміку поширення коронавірусу у Львові, в Україні. Тому ми прийняли рішення, що з 18 жовтня на тиждень дітей 5-11 класів відправляємо на дистанційне навчання, – заявив Садовий.

За словами Садового, потім буде тиждень осінніх канікул, завдяки цьому вийде десь 2 з половиною тижні для того, щоб розірвати хвилю захворюваності. Університетам теж радять перевести навчання студентів в онлайн.

Обмеження для бізнесу

Міський голова зазначив, що бізнес також чекає ряд обмежень, всі працівники повинні бути вакциновані.

"Сьогодні-завтра ми приймемо наступні рішення щодо бізнесу. Має бути обов’язкова вакцинація працівників закладів торгівлі, закладів харчування", – додав Садовий.

За його словами, Львів плавно підходить до норми, яка є в багатьох європейських країнах – у відвідувачів кафе і ресторанів повинні бути або сертифікат про вакцинацію, або довідка про негативний ПЛР-тесті.

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"Це не буде введено у Львові в найближчі дні, так як рівень вакцинації значно менше, ніж в інших країнах. На сьогодні десь третина населення нашого міста вже вакцинована", – зазначив Садовий.

Хто в Україні може отримати ПЛР-тест на COVID-19 безкоштовно

Безкоштовний тест на COVID-19 в Україні можуть отримати не тільки пацієнти, у яких є підозра на коронавірусну інфекцію. Аналіз можуть зробити з ознаками вірусної пневмонії та інших ГРВІ.

Кому призначають безкоштовне ПЛР-тестування на COVID-19

Особам із підозрою COVID-19

Особам з ознаками інших ГРВІ

Особам з ознаками вірусної пневмонії

Пацієнтам з позагоспітальною пневмонією

Контактним особам при появі симптомів, які не виключають COVID-19

Варто зазначити, що першим трьом категоріям ПЛР призначають за умови, що їм не проводився скринінговий швидкий тест на визначення антигену SARS-CoV-2.

Хто зобов'язаний надати направлення на безкоштовне тестування

Направлення на безкоштовне тестування зобов'язаний надати сімейний лікар. Якщо лікар з різних причин відмовляється надати таке направлення або у вас немає сімейного лікаря, звертайтесь на гарячу лінію МОЗ 0 800 60 20 19