Достаем зонтики! Прогноз погоды в Харькове на 28 октября (карта)

В этот день жителям Харькова понадобятся зонтики/Коллаж: Сегодня
В четверг, 28 октября, в Харькове прогнозируют мокрую погоду. Ожидается переменная облачность.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, температура в Харькове в течение дня будет колебаться от +10 до + 12 градусов. Ожидается слабый дождь. Ветер — западный, 5-10 м/с.
Юг Украины превратится в пустыню?
В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.
Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает.
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