Достаем зонтики! Прогноз погоды в Харькове на 28 октября (карта)

В этот день жителям Харькова понадобятся зонтики/Коллаж: Сегодня

В четверг, 28 октября, в Харькове прогнозируют мокрую погоду. Ожидается переменная облачность.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По прогнозам синоптиков, температура в Харькове в течение дня будет колебаться от +10 до + 12 градусов. Ожидается слабый дождь. Ветер — западный, 5-10 м/с.

Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

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Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает.

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