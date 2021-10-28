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Дістаємо парасольки! Прогноз погоди у Харкові на 28 жовтня (карта)

Володимир Козир
28 жовтня, 07:00
Цього дня у Харкові очікується прохолодна погода

Цього дня жителям Харкова знадобляться парасольки/Колаж: Сьогодні

У четвер, 28 жовтня, у Харкові прогнозують вологу погоду. Очікується мінлива хмарність.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За прогнозами синоптиків, температура у Харкові протягом дня коливатиметься від +10 до +12 градусів. Очікується слабкий дощ. Вітер — західний, 5-10 м/с.

Південь України перетвориться на пустелю?

2050 року степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. У країні стане менше родючого українського чорнозему.

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Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. У результаті чорнозем буквально змітає.

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