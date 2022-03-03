Доставляла припасы для своей семьи. Во время обстрелов Харькова погибла член ОБСЕ

Оккупанты убили члена СММ ОБСЕ в Харькове / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время очередного обстрела российскими оккупантами Харькова погибла сотрудница Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марина Фенина.

Об этом сообщил секретариат ОБСЕ в Вене.

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Сейчас члены миссии в Украине поддерживают тесный контакт с семьей погибшей, чтобы предложить поддержку.

"Марина погибла, когда доставляла припасы для своей семьи в городе, который стал зоной боевых действий. В Харькове и других городах Украины ракеты, снаряды и снаряды бьют по жилым домам и центрам городов, убивая и раня ни в чем не повинных мирных жителей — женщин, мужчин и детей", — рассказали в ОБСЕ.

Обстрелы Харькова