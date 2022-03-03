Доставляла припасы для своей семьи. Во время обстрелов Харькова погибла член ОБСЕ

Оккупанты убили члена СММ ОБСЕ в Харькове / Фото: Коллаж: Сегодня
Во время очередного обстрела российскими оккупантами Харькова погибла сотрудница Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марина Фенина.
Об этом сообщил секретариат ОБСЕ в Вене.
Сейчас члены миссии в Украине поддерживают тесный контакт с семьей погибшей, чтобы предложить поддержку.
"Марина погибла, когда доставляла припасы для своей семьи в городе, который стал зоной боевых действий. В Харькове и других городах Украины ракеты, снаряды и снаряды бьют по жилым домам и центрам городов, убивая и раня ни в чем не повинных мирных жителей — женщин, мужчин и детей", — рассказали в ОБСЕ.
Обстрелы Харькова
- Вражеская ракета поразила в Успенский собор Харькова, где укрывались люди. Только чудом никто не пострадал, сообщил "Бабель".
- В город Балаклея Харьковской области заходят российские войска, сообщает Telegram-канал "Политика Страны".
- Оккупанты пытались уничтожить телебашню в Харькове вакуумной бомбой. Напомним, что использование Боеприпасов объемного взрыва (БОВ), часто называемых в прессе "вакуумной бомбой", запрещено Женевской конвенцией.
- В результате попадания вражеской ракеты загорелось здание социологического Факультета Национального Университета имени Каразина в Харькове. Оккупанты целились в здание МВД, расположенное через дорогу, но попали в знаменитый на всю Украину ВУЗ.