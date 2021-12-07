Смертельное ДТП с маршруткой под Черниговом. Все подробности аварии (обновляется)

В ДТП под Черниговом погибло много людей / Фото: Коллаж: Сегодня

Вблизи села Брусилов Черниговского района утром 7 декабря в страшное ДТП попали маршрутка и грузовик. В результате аварии 11 человек погибли, еще семеро пострадали. Сейчас правоохранители выясняют возможную причину столкновения.

Сайт "Сегодня" собрал все, что известно о трагической аварии.

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7 декабря

10:40 Жертв и пострадавших могло быть больше. Часть людей хотели сесть в этот автобус, но в итоге передумали.

"Из Сосницы часть людей по каким-то причинам не сели в него. Сели в другой", – уточнили сайту "Сегодня" в ОТГ.

10:37 СМИ пишут, что микроавтобус ехал по маршруту Сосница – Чернигов. Однако в Сосницкой ОТГ сайту "Сегодня" озвучили другу информацию.

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" Мы звонили на нашу автобазу. Нам ответили, что автобус ехал из Борзны в Чернигов", – сказали в Сосницкой ОТГ.

10:29 Из-за ДТП на дороге вблизи села Брусилов ограничили движение. Как сообщила "Суспильному" спикер Службы автомобильных дорог в Черниговской области Алина Левочко, копы временно организовали объезд по такому маршруту:

По дороге Н-28 Чернигов – Городня – Сеньковка в Городню.

В Городне повернуть в сторону города Сновск и ехать по дороге Р-83 в поселок Березна.

В Березне – выехать на дорогу Н-27 Чернигов – Мена – Сосница – Гремяч и двигаться в сторону Мены.

Аналогично в обратном направлении.

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10:23 Водитель грузовика в ДТП под Черниговом выжил. Об этом сообщили спасатели.

Фото: Чернигов оперативный

10:05 Количество погибших возросло – спасатели сообщили об 11 жертвах аварии и 8 пострадавших.

10:03 В полиции сайту "Сегодня" уточнили, что среди погибших нет детей.

09:59 Спасатели рассматривают две возможные причины аварии: либо скользкая дорога, либо нарушение ПДД со стороны водителей. Это объяснили тем, что участок дороги, где случилось ДТП, не аварийно опасный. Полиция свои предположения пока не назвала.

09:49 В Сети опубликовали новые фото с места трагедии. Как видно на снимках, автобус превратился в груду металла, а у фуры отлетела кабина.

Фото из соцсетей

Фото: Чернигов оперативный

7:55 На автодороге Н-27 Чернигов – Гремяч автобус, следовавший по маршруту "Чернигов – Сосница", попал в аварию с грузовиком. Известно о 10 погибших и 7 травмированных. Вытягивали тела жертв и пострадавших 10 спасателей ГСЧС.