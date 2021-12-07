Смертельна ДТП із маршруткою під Черніговом. Усі подробиці аварії (оновлюється)

У ДТП під Черніговом загинуло багато людей / Фото: Колаж: Сьогодні

Поблизу села Брусилів Чернігівського району вранці 7 грудня у страшну ДТП потрапили маршрутка та вантажівка. Внаслідок аварії 11 людей загинули, ще семеро постраждали. Наразі правоохоронці з'ясовують можливу причину зіткнення.

Сайт "Сьогодні" зібрав усе, що відомо про трагічну аварію.

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7 грудня

10:40 Жертв та постраждалих могло бути більше. Частина людей хотіла сісти в цей автобус, але зрештою передумала.

"З Сосниці частина людей з якихось причин не сіла до нього. Сіла в інший", – уточнили сайту "Сьогодні" в ОТГ.

10:37 ЗМІ пишуть, що мікроавтобус їхав маршрутом Сосниця – Чернігів. Проте у Сосницькій ОТГ сайту "Сьогодні" озвучили іншу інформацію.

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"Ми дзвонили на нашу автобазу. Нам відповіли, що автобус їхав із Борзни до Чернігова", – сказали у Сосницькій ОТГ.

10:29 Через ДТП на дорозі поблизу села Брусилів обмежили рух. Як повідомила "Супільному" спікер Служби автомобільних доріг у Чернігівській області Аліна Левочко, копи тимчасово організували об'їзд за таким маршрутом:

Дорогою Н-28 Чернігів – Городня – Сеньківка до Городні.

У Городні повернути у бік міста Сновськ та їхати дорогою Р-83 до селища Березна.

У Березні – виїхати на дорогу Н-27 Чернігів – Мена – Сосниця – Грем'яч та рухатися у бік Мени.

Аналогічно у зворотному напрямку.

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10:23 Водій вантажівки у ДТП під Черніговом вижив. Про це повідомили рятувальники.

Фото: Чернігів Оперативний

10:05 Кількість загиблих зросла – рятувальники повідомили про 11 жертв аварії та 8 постраждалих.

10:03 У поліції сайту "Сьогодні" уточнили, що серед загиблих немає дітей.

09:59 Рятувальники розглядають дві можливі причини аварії: або слизька дорога, або порушення правил дорожнього руху з боку водіїв. Це пояснили тим, що ділянка дороги, де сталася ДТП, не аварійно небезпечна. Поліція своїх припущень поки не назвала.

09:49 У Мережі опублікували нові фото із місця трагедії. Як видно на знімках, автобус перетворився на купу металу, а від фури відлетіла кабіна.

Фото із соцмереж

Фото: Чернігів оперативний

7:55 На автодорозі Н-27 Чернігів – Грем'яч автобус, який прямував за маршрутом "Чернігів – Сосниця", потрапив в аварію з вантажівкою. Відомо про 10 загиблих та 7 травмованих. Витягували тіла жертв та постраждалих 10 рятувальників ДСНС.