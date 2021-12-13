Как Boeing при взлете. С какой скоростью ехал 16-летний мажор в момент ДТП в Харькове

Появились новые подробности ДТП с Николаем Харьковским / Фото: Коллаж: Сегодня
В Харькове 16-летний подросток на автомобиле Infiniti в момент смертельного ДТП ехал со скоростью 180 км/ч. Таковы результаты автотехнической экспертизы.
Об этом сайту "Сегодня" рассказал представитель потерпевших Игорь Черняк.
"В ходе проведения экспертизы было установлено, что на момент столкновения скорость автомобиля Infiniti под управлением Николая Харьковского составляла 180 (!!!) км/ч", - написал Черняк.
Черняк в комментарии "Сегодня" отметил, что на той дороге разрешено ездить со скоростью до 50 км/ч. То есть подросток ехал более чем в три раза быстрее.
"Это подтверждает его виновность, ну и является, скажем так, таким обстоятельством, показывающим, что превышение было не на чуть-чуть", – сказал он.
Эту скорость можно сравнить со скоростью самолета Boeing 737. Как пишет "Авиатор" со скоростью 180 км/ч движется воздушное судно для начала взлета.
Что известно о ДТП?
- В Харькове 26 октября водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от машин оторвало куски деталей. На месте инцидента работало несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что за рулем был подросток по имени Николай. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов – он "отметился" стрельбой в магазине, а также видео, где нарушает ПДД и материт полицейских.
- На следующий день, 27 октября полиция задержала 16-летнего водителя. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Вскоре в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
- 28 октября в Киевском районном суде Харькова избрали меру пресечения Николаю Харьковскому: его арестовали на 60 суток без права внесения залога.