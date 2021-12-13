Как Boeing при взлете. С какой скоростью ехал 16-летний мажор в момент ДТП в Харькове

Появились новые подробности ДТП с Николаем Харьковским / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове 16-летний подросток на автомобиле Infiniti в момент смертельного ДТП ехал со скоростью 180 км/ч. Таковы результаты автотехнической экспертизы.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал представитель потерпевших Игорь Черняк.

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"В ходе проведения экспертизы было установлено, что на момент столкновения скорость автомобиля Infiniti под управлением Николая Харьковского составляла 180 (!!!) км/ч", - написал Черняк.

Черняк назвал скорость авто. Скриншот

Черняк в комментарии "Сегодня" отметил, что на той дороге разрешено ездить со скоростью до 50 км/ч. То есть подросток ехал более чем в три раза быстрее.

"Это подтверждает его виновность, ну и является, скажем так, таким обстоятельством, показывающим, что превышение было не на чуть-чуть", – сказал он.

Эту скорость можно сравнить со скоростью самолета Boeing 737. Как пишет "Авиатор" со скоростью 180 км/ч движется воздушное судно для начала взлета.

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