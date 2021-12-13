Як Boeing на зльоті. З якою швидкістю їхав 16-річний мажор у момент ДТП у Харкові

З'явилися нові подробиці ДТП із Миколою Харківським / Фото: Колаж: Сьогодні

В Харкові 16-річний підліток на автомобілі Infiniti у момент смертельної ДТП їхав зі швидкістю 180 км/год. Такими є результати автотехнічної експертизи.

Про це сайту "Сьогодні" розповів представник потерпілих Ігор Черняк.

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"Під час проведення експертизи було встановлено, що на момент зіткнення швидкість автомобіля Infiniti під керуванням Миколи Харківського становила 180 (!!!) км/год", – написав Черняк.

Черняк назвав швидкість авто. Скріншот

Черняк у коментарі "Сьогодні" зазначив, що тією дорогою дозволено їздити зі швидкістю до 50 км/год. Тобто підліток їхав більш ніж утричі швидше.

"Це підтверджує його вину, ну і є, скажімо так, такою обставиною, яка показує, що перевищення було не на трішки", – сказав він.

Цю швидкість можна порівняти зі швидкістю літака Boeing 737. Як пише "Авіатор", зі швидкістю 180 км/год має рухатися повітряне судно для початку зльоту.

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