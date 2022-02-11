ДТП с кортежем Ярославского: копы выяснили, кто погиб в аварии

Появились новые детали о ДТП с кортежем Ярославского / Фото: Коллаж: Сегодня
Полиция установила личность погибшего в ДТП с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области.
Об этом сообщили в Нацполиции.
Полиция открыла еще одно уголовное производство в отношении мужчины, который заявил о своей причастности к ДТП. Его подозревают в сокрытии преступления.
В пресс-службе уточнили, что во время обысков в гостинице и дома у бизнесмена копы изъяли два авто и сервера с камер видеонаблюдения. Сейчас эту информацию изучают.
По факту ДТП открыли уголовное производство по таким статьям:
- ч. 2 ст. 286 – нарушение правил безопасности дорожного движения или использования транспорта водителем;
- ч. 3 ст. 135 – оставление в опасности.
За ДТП виновнику грозит до 8 лет тюрьмы с возможным лишением водительских прав сроком до 3 лет.
Что известно о ДТП
- Авария произошла ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое. Автомобиль сбил насмерть мужчину и скрылся. На месте нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
- Вскоре возникли подозрения, что за рулем был сам Ярославский. В то же время он дал первый комментарий после смертельного ДТП, в котором сказал, что ночью "спал и ничего не знал об аварии".
- После аварии в полицию пришел мужчина и признался в содеянном. Он объяснил, что уехал с места аварии, потому что думал, что сбил животное.
- Ярославский в спешке покинул Украину. После приезда домой, он должен явиться на допрос к правоохранителям.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что "преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно", а незапланированный отъезд Ярославского назвала "довольно странным" .