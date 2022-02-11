ДТП із кортежем Ярославського: копи з'ясували, хто загинув в аварії

З'явилися нові деталі про ДТП із кортежем Ярославського / Фото: Колаж: Сьогодні
Поліція встановила особу загиблого у ДТП за участю кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Ним виявився 36-річний мешканець Чугуївського району Харківської області.
Про це повідомили у Нацполіції.
Поліція відкрила ще одне кримінальне провадження щодо чоловіка, який заявив про свою причетність до ДТП. Його підозрюють у приховуванні злочину.
У пресслужбі уточнили, що під час обшуків у готелі та будинки у бізнесмена копи вилучили два авто та сервери з камер відеоспостереження. Наразі цю інформацію вивчають.
За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за статтями:
- ч. 2 ст. 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху або використання транспорту водієм;
- ч. 3 ст. 135 – залишення у небезпеці.
За ДТП винуватцю загрожує до 8 років ув'язнення з можливим позбавленням прав водія строком до 3 років.
Що відомо про ДТП
- Аварія сталася вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове. Автомобіль збив на смерть чоловіка і втік. На місці знайшли автомобільні номери із кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.
- Незабаром виникли підозри, що за кермом був сам Ярославський. Водночас він дав перший коментар після смертельної ДТП, в якому сказав, що вночі "спав і нічого не знав про аварію".
- Після аварії до поліції прийшов чоловік і зізнався у скоєному. Він пояснив, що поїхав із місця аварії, бо думав, що збив тварину.
- Ярославський поспіхом покинув Україну. Після приїзду додому він має з'явитися на допит до правоохоронців.
- Генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила, що " злочин буде розслідуватися швидко, якісно та неупереджено", а незапланований від'їзд Ярославського назвала "досить дивним".