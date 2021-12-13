ДТП в Луцке: в каком состоянии пострадавшие сейчас и что грозит виновнику (видео)

Он мчался на бешеной скорости, минуя другие машины и влетел прямо в пешеходов на зебре. Опять страшная авария, которую обсуждает вся Украина — теперь в Луцке. На этот раз, к счастью, все остались живы. У пятерых человек разные травмы. За рулем — подросток без водительского удостоверения. Машину взял у отчима, а разогнался так, потому что скрывался от полицейских. Сейчас парень в СИЗО. Что с пострадавшими и что известно о малолетнем водителе? Корреспондент "Сегодня" Владимир Миколайчук собрал все факты.

Момент ДТП

Пешеходы разлетаются в разные стороны. Этот момент зафиксировал видеорегистратор машины, которая ехала рядом. Авто зацепило 5 человек. После удара неуправляемое транспортное средство врезается в дерево. Водитель и двое пассажиров бросаются убегать. Водителя сразу скрутили патрульные, за несколько минут — и его пассажиров.

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Кто за рулем?

За рулем автомобиля развлекался 16-летний Дмитрий. Прихватил с собой друзей, чтобы покататься по городу. Публиковали видео в соцсетях. Следователи говорят, ключи от машины отчима взял без разрешения. Патруль начал преследовать парня. Тот нарушил правила — пересек двойную полосу, поэтому и начал убегать.

"Водитель не выполнил законное требование об остановке. Двигался по улицам Набережная, Стрелецкая, проспект Моисея, проспект Соборности со значительным превышением скорости. Это установит следствие, но превышение было однозначно. Так он ехал 10-15 минут, пока не въехал в толпу людей", — говорит пресс-секретарь управления Национальной полиции в Волынской области Ольга Бузулук.

Пострадавшие в аварии

Двух травмированных госпитализировали: 5-летнего мальчика и его 39-летнюю мать. У ребенка было подозрение на нейротравму, но диагноз не подтвердился. А вот его мама — до сих пор на грани жизни и смерти.

"Диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма, перелом правой верхней конечности, левой нижней, проведено оперативное вмешательство. На данный момент в тяжелом состоянии находится", — рассказал заведующий экстренного центра Волынской областной больницы Николай Пемпко.

Еще у троих пострадавших — ушибы. Виктория сильно травмировала ногу, но прихрамывая, пришла в полицию дать показания.

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"Он очень быстро летел. Если хотят переквалифицировать на неумышленное деяние, то это точно умысел", — говорит потерпевшая Виктория Анищук.

Задержание подростка

Юношу задержали. Он сейчас в СИЗО. И водитель, въехавший в людей, и двое друзей — учились в одной группе в училище. Преподаватели говорят, никаких нарушений дисциплины со стороны ребят не замечали. Все трое — учатся посредственно, приобретают специальность токарей. Преподаватели не считают их хулиганами.

"Ни прогуливать, ни опаздывать без уважительных причин у них не было ни у одного. Рудюк — пропускал занятия, но по болезни", — рассказала преподаватель практических дисциплин Луцкого профессионального училища Светлана Максимчук.

Запрещенных веществ в крови не обнаружили

Мать Дмитрия воспитывает еще двух малых детей. Поступок старшего сына для нее стал ударом: сама сейчас под наблюдением медиков из-за нервного срыва. Успела пообщаться с преподавательницей сына. Просила передать, что ее Дмитрий тайком взял ключи от машины и точно был трезвым.

"Всех их вчера возили в наркодиспансер на обследование на содержание алкоголя или наркотических веществ. Нет, ничего не обнаружили", — отметила преподавательница практических дисциплин Луцкого профессионального училища Светлана Максимчук.

За наезд на пешеходов Дмитрию грозит до восьми лет заключения. Его родители уже помогают пострадавшим средствами на лечение.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновения;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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