Два года без газа: в Черновцах люди вышли на митинг (фото)

В Черновицкой области люди 6 сел живут без газоснабжения. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 24 ноября, под Черновицкой ОГА собрались на митинг жители шести сел, которые уже два года живут без газа. Трубопровод разрушила вода во время наводнения в 2019 году.

Об этом сообщают "Сегодня".

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Как нам стало известно, с 2019 года ни чиновники, ни газораспределительные фирмы не восстановили газопровод жителям шести сел в Черновицкой области.

Людям ежегодно обещают ремонтные работы, в октябре этого года правительство даже выделило 9 миллионов гривен на ремонт, но работы на газопроводе до сих пор не начали.

В результате у жителей сел, живущих без голубого топлива, лопнуло терпение. Они перекрывают дороги, митингуют под ОГА и при этом обещают не останавливаться, пока в их домах не появится газ.

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Под Черновицкой ОГА собрались на митинг жители 6 сел, которые уже два года живут без газа. Фото: Генриетта Беух, "Сегодня"

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