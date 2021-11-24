Два роки без газу: у Чернівцях люди вийшли на мітинг (фото)

У Чернівецькій області люди 6 сіл живуть без газопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 24 листопада, під Чернівецькою ОДА зібралися на мітинг мешканці шести сіл, які вже два роки живуть без газу. Трубопровід зруйнувала вода під час повені 2019 року.

Про це повідомляють "Сьогодні".

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Як стало відомо, з 2019 року ні чиновники, ні газорозподільні фірми не відновили газопровід мешканцям шести сіл у Чернівецькій області.

Людям щороку обіцяють ремонтні роботи, у жовтні цього року уряд навіть виділив 9 мільйонів гривень на ремонт, але роботи на газопроводі досі не розпочали.

У підсумку у жителів сіл, що живуть без блакитного палива, урвався терпець. Вони перекривають дороги, мітингують під ОДА і до того ж обіцяють не зупинятися, доки у їхніх будинках не з'явиться газ.

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Під Чернівецькою ОДА зібралися на мітинг мешканці 6 сіл, які вже два роки живуть без газу. Фото: Генрієтта Беух, "Сьогодні"

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