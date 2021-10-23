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Двое украинских военных ранены: оккупанты 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Юлия Гаврилюк
23 октября, 07:16
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины

На Донбассе 13 нарушений "тишины" / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 22 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один получил боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Где стреляли?

  • Неподалеку Золотого-4 враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
  • В направлении Красногоровки наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм.
  • В сторону Катериновки оккупанты два раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
  • Позиции в районе Новолуганского противник обстрелял дважды, используя крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы.
  • У Новозвановки враг применил противотанковый ракетный комплекс.
  • Возле Луганского враждебные вооруженные формирования два раза вели обстрелы со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм.
  • Неподалеку населенных пунктов Лебединское и Новоселовка Вторая российско-оккупационные войска задействовали станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
  • В районе Зайцевого огонь открывался из стрелкового оружия.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреля 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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