Двоє українських військових поранені: окупанти 13 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

На Донбасі 13 порушень "тиші" / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 22 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише пресслужба ООС.

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"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один зазнав бойового травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний", – йдеться в повідомленні.

Де стріляли?

Неподалік Золотого-4 ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.

ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів. У напрямку Красногорівки найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм і артилерії калібру 100 мм.

найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм і артилерії калібру 100 мм. В бік Катеринівки окупанти двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

окупанти двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Позиції в районі Новолуганського противник обстріляв двічі, використовуючи великокаліберні кулемети і ручні протитанкові гранатомети.

противник обстріляв двічі, використовуючи великокаліберні кулемети і ручні протитанкові гранатомети. Поблизу Новозванівки ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.

ворог застосував протитанковий ракетний комплекс. Біля Луганського ворожі збройні формування двічі вели обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і мінометів калібру 82 мм.

ворожі збройні формування двічі вели обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і мінометів калібру 82 мм. Неподалік населених пунктів Лебединське і Новоселівка Друга російсько-окупаційні війська задіяли станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

російсько-окупаційні війська задіяли станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. В районі Зайцевого вогонь відкривався зі стрілецької зброї.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.

Через це Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.

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