Двое украинских военных ранены: оккупанты 4 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

На Донбассе снова не спокойно / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 25 октября, со стороны боевиков зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Ранены двое украинских военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ОСС в Facebook.
Где стреляли
- У Каменки враг обстрелял позиции наших воинов из минометов калибра 82 мм.
- Вблизи Песков открывали огонь из стрелкового оружия.
- В направлении Золотого-4 совершили обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
- Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.
"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение, еще один получил ранение в результате подрыва на вражеском неизвестном взрывном устройстве. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное", – говорится в сообщении.
На 7 часов утра, 26 октября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Возле Гранитного вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреля 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.
Ранее мы писали:
- По данным разведки, Россия может прибегнуть к новым провокациям против представителей ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины.
- На Донбассе боевики безосновательно задерживают на улицах мужчин призывного возраста и отправляют их на военные сборы.