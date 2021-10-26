Двое украинских военных ранены: оккупанты 4 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

На Донбассе снова не спокойно / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 25 октября, со стороны боевиков зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ОСС в Facebook.

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Где стреляли

У Каменки враг обстрелял позиции наших воинов из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Песков открывали огонь из стрелкового оружия.

В направлении Золотого-4 совершили обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение, еще один получил ранение в результате подрыва на вражеском неизвестном взрывном устройстве. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

На 7 часов утра, 26 октября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Возле Гранитного вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.

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Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреля 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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