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"Ехали где-то под 160-200": появилось видео из Infiniti за минуты до смертельного ДТП в Харькове (видео)

Ольга Кравченко
28 октября, 09:33
Водитель хвастался огромной скоростью под одобрительную реакцию пассажиров

Появилась видеозапись из салона "Инфинити" за считанные минуты до ДТП в Харькове. 16-летний мажор хвастается скоростью езды и игнорирует красный сигнал светофора.

Видео опубликовали местные каналы в Telegram.

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Запись удалось получить активистам с телефонов пассажиров злополучного авто. На опубликованных кадрах слышно, как разговаривает Николай Харьковский.

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"Мы ехали где-то под 160-200", – говорит он.

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Что известно о ДТП?

  • В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
  • Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работало несколько бригад скорой помощи.
  • Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. Отметился стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
  • В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
  • Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
  • Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
  • На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.

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