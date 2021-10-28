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"Їхали десь під 160-200": з'явилося відео з Infiniti за хвилини до смертельної ДТП у Харкові (відео)

Ольга Кравченко
28 жовтня, 09:33
Водій хвалився величезною швидкістю під схвальну реакцію пасажирів

З'явився відеозапис із салону "Інфініті" за лічені хвилини до ДТП у Харкові. 16-річний мажор хвалиться швидкістю їзди та ігнорує червоний сигнал світлофора.

Відео опублікували місцеві канали в Telegram.

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Запис удалося отримати активістам з телефонів пасажирів злощасного авто. На опублікованих кадрах чути, як говорить Микола Харківський.

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"Ми їхали десь під 160-200", – каже він.

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Що відомо про ДТП?

  • У Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
  • Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювали кілька бригад швидкої допомоги.
  • З'ясувалося, що підліток на ім'я Микола раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів. Відзначився стріляниною у магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та материть поліцейських.
  • У Харкові поліція затримала 16-річного водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
  • Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
  • Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинцем". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
  • Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себе за величезну суму.

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