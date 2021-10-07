Еще холоднее: какая погода будет в Киеве до конца недели

Будет ясная погода / Коллаж "Сегодня"

До конца недели погода в Киеве станет холоднее. Синоптики с 8 по 10 октября осадков не обещают, а только ясную погоду.

Об этом сообщает Укргидромицентр.

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8 октября

В этот день в Киеве температура будет от 11 до 13 градусов тепла. Осадков не обещают. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью до 1-3 градусов тепла.

9 октября

В субботу погода не поменяется. Все такая же температура будет держаться днем — 11-13 градусов. Погода ясная, а ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью погода также будет от 1 до 3 градусов тепла.

10 октября

В последний день недели изменится только ветер. Будет северо-восточный 3-8 метров в секунду. Днем от 11 до 13 градусов тепла, ночью — 1-3. Погода будет ясная, без осадков.

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Самые теплые дни октября

К концу первой декады потеплеет, а к середине месяца погода станет почти сентябрьской: днем до +20 тепла, сухо и солнечно. Праздник Покрова Богородицы, вопреки народным приметам – "до обеда лето, после обеда – зима" – окажется самым теплым днем октября. В этот день температура может быть выше +20 градусов.

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