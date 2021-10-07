Ще холодніше: яка погода буде в Києві до кінця тижня

Буде ясна погода / Колаж "Сьогодні"
До кінця тижня погода в Києві стане холоднішою. Синоптики з 8 по 10 жовтня опадів не обіцяють, а тільки ясну погоду.
Про це повідомляє Укргідрометцентрі.
8 жовтня
В цей день в Києві температура буде від 11 до 13 градусів тепла. Опадів не обіцяють. Вітер північно-східний 5-10 метрів в секунду. Вночі погода опуститься до 1-3 градусів тепла.
9 жовтня
У суботу погода не зміниться. Все така ж температура буде триматися вдень – 11-13 градусів. Погода ясна, а вітер північно-східний 5-10 метрів в секунду. Вночі від 1 до 3 градусів тепла.
10 жовтня
В останній день тижня зміниться тільки вітер. Буде північно-східний 3-8 метрів в секунду. Вдень від 11 до 13 градусів тепла, вночі – 1-3. Погода буде ясна, без опадів.
Найтепліші дні жовтня
До кінця першої декади потеплішає, а до середини місяця погода стане майже вересневої: вдень до +20 тепла, сухо і сонячно. Свято Покрова Богородиці, всупереч народними прикметами – "до обіду літо, після обіду – зима" – виявиться найтеплішим вдень жовтня. У цей день температура може бути вище +20 градусів.
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