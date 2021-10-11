Еще одна область Украины оказалась на грани красной зоны

Карантин в Украине ужесточается. Фото: коллаж "Сегодня"

На сегодняшний день Херсонская область ближе всех к красной зоне. В этом регионе самые худшие показатели по статистике коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко изданию "Голос Америки".

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Херсонская область на грани локдауна

Как рассказал Ляшко, сейчас одной из ближайших к красной зоне повышенной опасности является Херсонская область. По его словам, сначала значительный рост нынешней волны коронавируса был в западных областях.

"Мы думали, что будет повторение ситуации осени 2020 года и весны 2021-го. Но сейчас мы видим, что Черновицкая область, которая самая первая "загорелась" в новой волне, уже стабилизировалась. А вот восточные и южные области дают прирост", – сказал министр.

Ляшко добавил, что Херсонщина, которая две волны прошла, не выходя из желтого уровня и не попавшая в оранжевый, сейчас одна из первых, которая может приблизиться к красной зоне.

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Локдаун в Украине все ближе. Фото: коллаж "Сегодня"

Карантин в Украине

Сейчас все области находятся в желтой зоне карантина, однако показатели большинства регионов уже соответствуют оранжевой зоне.

Какие области могут стать "оранжевыми":

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Волынская;

Днепропетровская;

Донецкая;

Житомирская;

Запорожская;

Луганская;

Львовская;

Одесская;

Полтавская;

Сумская;

Тернопольская;

Харьковская;

Херсонская;

Хмельницкая;

Черновицкая;

Черниговская.

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