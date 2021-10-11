Еще одна область Украины оказалась на грани красной зоны

Карантин в Украине ужесточается. Фото: коллаж "Сегодня"
На сегодняшний день Херсонская область ближе всех к красной зоне. В этом регионе самые худшие показатели по статистике коронавируса.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко изданию "Голос Америки".
Херсонская область на грани локдауна
Как рассказал Ляшко, сейчас одной из ближайших к красной зоне повышенной опасности является Херсонская область. По его словам, сначала значительный рост нынешней волны коронавируса был в западных областях.
"Мы думали, что будет повторение ситуации осени 2020 года и весны 2021-го. Но сейчас мы видим, что Черновицкая область, которая самая первая "загорелась" в новой волне, уже стабилизировалась. А вот восточные и южные области дают прирост", – сказал министр.
Ляшко добавил, что Херсонщина, которая две волны прошла, не выходя из желтого уровня и не попавшая в оранжевый, сейчас одна из первых, которая может приблизиться к красной зоне.
Карантин в Украине
Сейчас все области находятся в желтой зоне карантина, однако показатели большинства регионов уже соответствуют оранжевой зоне.
Какие области могут стать "оранжевыми":
- Волынская;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Луганская;
- Львовская;
- Одесская;
- Полтавская;
- Сумская;
- Тернопольская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Хмельницкая;
- Черновицкая;
- Черниговская.
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