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Ще одна область України опинилася на межі "червоної зони"

Софія Ковнір
11 жовтня, 11:31
Там найгірші показники по статистиці коронавірусу

Карантин в Україні посилюється. Фото: колаж "Сьогодні"

На сьогоднішній день Херсонська область ближче всіх до "червоної зони". У цьому регіоні найгірші показники по статистиці коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко виданню "Голос Америки".

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Херсонська область на межі локдауну

Як розповів Ляшко, зараз однією з найближчих до "червоної зони" підвищеної небезпеки є Херсонська область. За його словами, спочатку значне зростання нинішньої хвилі коронавірусу було в західних областях.

"Ми думали, що буде повторення ситуації осені 2020 року і весни 2021-го. Але зараз ми бачимо, що Чернівецька область, яка найперша "загорілася" в новій хвилі, вже стабілізувалася. А ось східні і південні області дають приріст", – сказав міністр.

Ляшко додав, що Херсонщина, яка дві хвилі пройшла, не виходячи з "жовтого" рівня і не потрапивши в "помаранчевий", зараз одна з перших, яка може наблизитися до "червоної" зони.

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Локдаун в Україні все ближче. Фото: колаж "Сьогодні"

Карантин в Україні

Зараз усі області знаходяться в "жовтій зоні" карантину, однак показники більшості регіонів вже відповідають "помаранчевій зоні".

Які області можуть стати "помаранчевими":

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  • Волинська;
  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Житомирська;
  • Запорізька;
  • Луганська;
  • Львівська;
  • Одеська;
  • Полтавська;
  • Сумська;
  • Тернопільська;
  • Харківська;
  • Херсонська;
  • Хмельницька;
  • Чернівецька;
  • Чернігівська.

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