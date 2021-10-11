Ще одна область України опинилася на межі "червоної зони"

Карантин в Україні посилюється. Фото: колаж "Сьогодні"

На сьогоднішній день Херсонська область ближче всіх до "червоної зони". У цьому регіоні найгірші показники по статистиці коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко виданню "Голос Америки".

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Херсонська область на межі локдауну

Як розповів Ляшко, зараз однією з найближчих до "червоної зони" підвищеної небезпеки є Херсонська область. За його словами, спочатку значне зростання нинішньої хвилі коронавірусу було в західних областях.

"Ми думали, що буде повторення ситуації осені 2020 року і весни 2021-го. Але зараз ми бачимо, що Чернівецька область, яка найперша "загорілася" в новій хвилі, вже стабілізувалася. А ось східні і південні області дають приріст", – сказав міністр.

Ляшко додав, що Херсонщина, яка дві хвилі пройшла, не виходячи з "жовтого" рівня і не потрапивши в "помаранчевий", зараз одна з перших, яка може наблизитися до "червоної" зони.

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Локдаун в Україні все ближче. Фото: колаж "Сьогодні"

Карантин в Україні

Зараз усі області знаходяться в "жовтій зоні" карантину, однак показники більшості регіонів вже відповідають "помаранчевій зоні".

Які області можуть стати "помаранчевими":

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Волинська;

Дніпропетровська;

Донецька;

Житомирська;

Запорізька;

Луганська;

Львівська;

Одеська;

Полтавська;

Сумська;

Тернопільська;

Харківська;

Херсонська;

Хмельницька;

Чернівецька;

Чернігівська.

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