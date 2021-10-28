Еще одно мажорное ДТП? В Харькове девушка на Infiniti сбила насмерть пешехода (видео)

ДТП произошло вечером / Коллаж "Сегодня"
В Харькове сегодня, 28 октября, случилось смертельное ДТП. Девушка на Infiniti насмерть сбила пешехода.
Об этом сообщают свидетели в Telegram-канале ТРУХА Харьков.
Подробности
Авария случилась вечером. Предварительно, женщину от удара отбросило на другую машину. Она без сознания лежала на земле. Медики уже констатировали смерть пострадавшей.
Другая ДТП в Харькове с Infiniti?
- В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
- В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
- 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.
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