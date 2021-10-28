Ще одна мажорна ДТП? У Харкові дівчина на Infiniti збила на смерть пішохода (відео)

ДТП сталася увечері/Колаж "Сьогодні"

У Харкові сьогодні, 28 жовтня, сталася смертельна ДТП. Дівчина на Infiniti на смерть збила пішохода.

Про це повідомляють свідки у Telegram-каналі ТРУХУ Харків.

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Подробиці

Аварія сталася увечері. Попередньо, жінку від удару відкинуло на іншу машину. Вона непритомна лежала на землі. Медики вже констатували смерть потерпілої.

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Інша ДТП у Харкові з Infiniti?

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