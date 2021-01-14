ЕСПЧ признал Крым под контролем и юрисдикцией России

Спустя почти полтора года изучения Большая палата Европейского суда по правам человека признала частично приемлемым дело "Украина против России" относительно незаконной оккупации Крыма и нарушений прав населения полуострова.
Об этом говорится в постановлении от 14 января по иску № 20958/14, которое было опубликовано на сайте ЕСПЧ.
Суд постановил, что обладает компетенцией рассматривать жалобу Украины о применении Российской Федерацией "административной практики", которая привела к нарушению Россией Европейской конвенции по правам человека в Крым.
Кроме того, суд пришел к выводу, что с 27 февраля 2014 года Крым находится под контролем, а с 18 марта – и под юрисдикцией РФ. Однако позиции судей разошлись в отношении правовой основы этой юрисдикции.
В то же время суд решил, что вопрос о законности с точки зрения международного права "предполагаемой интеграции Крыма в Российскую Федерацию" после так называемого референдума в марте 2014 года не имеет отношения к рассматриваемому делу.
При этом ЕСПЧ счел достаточными предоставленные украинской стороной доказательства нарушений, которые совершала российская сторона в рамках так называемой административной практики в соответствии с Европейской конвенцией прав человека. Это касается следующих повторяющихся на полуострове действий:
- насильственные исчезновения и отсутствие эффективного их расследования;
- жестокое обращение и незаконное задержание;
- распространение действия российского законодательства на Крым, в результате чего начиная с 27 февраля 2014 года суды Крыма нельзя считать "учрежденными законом";
- автоматическое навязывание российского гражданства и обыски в домах частных лиц;
- преследование и запугивание религиозных лидеров, не принадлежащих к русскому православию, произвольные обыски в местах отправления культа и конфискация религиозной собственности;
- ограничение работы нероссийских СМИ;
- запрет на публичные собрания и проявления поддержки, а также запугивание и произвольное задержание организаторов демонстраций;
- принудительное отчуждение имущества у гражданских лиц и частных предприятий;
- ущемление в отношении украинского языка и преследование украиноязычных детей в школах;
- ограничение свободы передвижения между Крымом и материковой Украиной в результате де-факто административной делимитации границы Россией;
- ущемления в отношении крымских татар.
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