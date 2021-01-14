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ЕСПЧ признал Крым под контролем и юрисдикцией России

14 января, 12:11

Стас Кожемякин

В Европейском суде по правам человека вынесли первое решение по иску Украины к РФ

Спустя почти полтора года изучения Большая палата Европейского суда по правам человека признала частично приемлемым дело "Украина против России" относительно незаконной оккупации Крыма и нарушений прав населения полуострова.

Об этом говорится в постановлении от 14 января по иску № 20958/14, которое было опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Суд постановил, что обладает компетенцией рассматривать жалобу Украины о применении Российской Федерацией "административной практики", которая привела к нарушению Россией Европейской конвенции по правам человека в Крым.

Кроме того, суд пришел к выводу, что с 27 февраля 2014 года Крым находится под контролем, а с 18 марта – и под юрисдикцией РФ. Однако позиции судей разошлись в отношении правовой основы этой юрисдикции.

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В то же время суд решил, что вопрос о законности с точки зрения международного права "предполагаемой интеграции Крыма в Российскую Федерацию" после так называемого референдума в марте 2014 года не имеет отношения к рассматриваемому делу.

При этом ЕСПЧ счел достаточными предоставленные украинской стороной доказательства нарушений, которые совершала российская сторона в рамках так называемой административной практики в соответствии с Европейской конвенцией прав человека. Это касается следующих повторяющихся на полуострове действий:

Напомним, что Кабмин Украины подал в Европейский суд по правам человека документы по делу против России еще в январе 2019 года.

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Источник: Сегодня

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