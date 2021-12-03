Есть ли опасность? В Винницкой области фура с аммиаком попала в ДТП (видео)

ДТП в Винницкой области. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 3 декабря, в Винницкой области произошло ДТП с фурой, которая перевозит аммиак. По предварительной информации, утечки опасного вещества нет.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Детали

Как нам стало известно, в Винницкой области в кювет слетела фура, которая перевозила аммиак. К счастью, утечки нет.

Сейчас на месте работают спасатели и специалисты. Они будут перекачивать опасное вещество из бочки в другую цистерну.

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ДТП в Киеве

В Киеве произошла серьезная авария. Автомобиль сбил пешехода.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Здолбуновской вечером вторника, 30 ноября. Автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе. На видео из Сети можно увидеть, что он был без сознания. На месте инцидента работала полиция и скорая помощь.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновения;

наезд на автомобиль, который стоит;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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