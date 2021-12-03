Чи є небезпека? У Вінницькій області фура з аміаком потрапила в ДТП (відео)

ДТП у Вінницькій області. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 3 грудня, у Вінницькій області сталася ДТП з фурою, яка перевозить аміак. За попередньою інформацією, витоку небезпечної речовини немає.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Як нам стало відомо, на Вінниччині в кювет злетіла фура, яка перевозила аміак. На щастя, витоку немає.

Зараз на місці працюють рятувальники та спеціалісти. Вони перекачуватимуть небезпечну речовину з бочки в іншу цистерну.

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ДТП у Києві

У Києві сталася серйозна аварія. Автомобіль збив пішохода.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Здолбунівській увечері вівторка, 30 листопада. Автомобіль збив чоловіка на пішохідному переході. На відео з Мережі можна побачити, що він був без свідомості. На місці інциденту працювала поліція та швидка допомога.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

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зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд із проїжджої частини і перекидання транспортного засобу.

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