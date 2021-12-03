Чи є небезпека? У Вінницькій області фура з аміаком потрапила в ДТП (відео)

ДТП у Вінницькій області. Фото: колаж "Сьогодні"
У п'ятницю, 3 грудня, у Вінницькій області сталася ДТП з фурою, яка перевозить аміак. За попередньою інформацією, витоку небезпечної речовини немає.
Про це повідомляє "Сьогодні".
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Як нам стало відомо, на Вінниччині в кювет злетіла фура, яка перевозила аміак. На щастя, витоку немає.
Зараз на місці працюють рятувальники та спеціалісти. Вони перекачуватимуть небезпечну речовину з бочки в іншу цистерну.
ДТП у Києві
У Києві сталася серйозна аварія. Автомобіль збив пішохода.
Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Здолбунівській увечері вівторка, 30 листопада. Автомобіль збив чоловіка на пішохідному переході. На відео з Мережі можна побачити, що він був без свідомості. На місці інциденту працювала поліція та швидка допомога.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
Крім того, названі основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїжджої частини і перекидання транспортного засобу.
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