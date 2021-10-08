"Это просто фантастика": первый комментарий Труханова перед судом (видео)

Городской голова Одессы Геннадий Труханов / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 8 октября, городскому голове Одессы Геннадию Трухановуи и.о. вице-мэра – управляющего делами исполкома Олегу Брындаку выберут меру пресечения.

Позиция Труханова

"Понимаете, когда нам говорят проводит аукцион в 2015, 2017, 2018 годах, когда рассматриваются эти участки, нужно было делать это через аукцион. Но при этом они не говорят, что закон, который позволяет проводить земельные аукционы, принят только в 2021 году. Это уже смешно!", – заявил Геннадий Труханов.

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Суть преступления

По данным НАБУ, участники преступной организации в сговоре с другими людьми разработали механизм незаконного завладения активами – средствами местного бюджета и землей территориальной громады Одессы для ее дальнейшей передачи под застройку.

Через эти действия в течение 2016-2019 годов ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн гривен.

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Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн гривен.

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