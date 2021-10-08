"Це просто фантастика": перший коментар Труханова перед судом (відео)

Міський голова Одеси Геннадій Труханов / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 8 жовтня, міському голові Одеси Геннадію Труханівуі в.о. віце-мера – керуючого справами виконкому Олегу Бриндак виберуть запобіжний захід.

Позиція Труханова

"Розумієте, коли нам говорять проводить аукціон в 2015 2017, 2018 роках, коли розглядаються ці ділянки, потрібно було робити це через аукціон. Але при цьому вони не говорять, що закон, який дозволяє проводити земельні аукціони, прийнятий тільки в 2021 році. Це вже смішно! ", – заявив Геннадій Труханов.

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Суть злочину

За даними НАБУ, учасники злочинної організації в змові з іншими людьми розробили механізм незаконного заволодіння активами – коштами місцевого бюджету і землею територіальної громади Одеси для її подальшої передачі під забудову.

Через ці дії протягом 2016-2019 років ОТГ втратила не менше шести земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн гривень.

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Загальний розмір збитку по цих епізодах, згідно з результатами експертизи, становить 689 млн гривень .

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