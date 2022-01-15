Ежегодная традиция: в селах Ровенской области нестандартно встречают старый Новый год

Полицейские составляют протоколы. Коллаж "Сегодня"

В селах Ровенской области нестандартно встретили старый новый год.

Как рассказали "Сегодня" главы нескольких территориальных общин, местная молодежь похитила лошадиные повозки и части заборов, чтобы забросить их на крыши остановок.

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Как признались нам местные власти, такой традиции в Ровенской области молодежь придерживается на протяжении десятилетий, но иногда шутки оборачиваются приездом полиции. В этот раз, например, в селе, Дывень, юноши забросили тяжеленную телегу на крышу остановки.

"Затянули на крышу. У нас в селе телеги затягивают каждый год. В этом году затянули целых семь", – рассказала нам об "аншлаге" руководитель Великомежирицкой общины Оксана Слободенюк. На вопрос о том, как парни забрасывают телеги на крыши остановок, Слободенюк ответила с юмором: "Не расскажу, потому как участия там не принимала. Такая традиция у нас ежегодная. В селе Дывень происходят дивные вещи".

Руководитель другой общины, Шпанивской, рассказал нам, что и у них такой традиции много лет.

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"Мне уже 40 лет и телеги на крыши затягивают постоянно. Все стабильно. Хозяева делают все, чтобы такого не происходило – и сторожат и т.п. Но как-то умудряются…Даже форточки снимают. Было такое, что три телеги ставили на остановку", – говорит Николай Столярчук.

В то же время сотрудники Ровенского областного краеведческого музея, проанализировав такие факты, считают, что с традициями такие выходки мало связаны. Больше – со статьей админкодекса "Хулиганство".

"Такие безобразники были и на Волыни, и на Полесье. Молодежь элементарно развлекается. Ранее было подобное, но в виде шуток, причем очень уместных. Не было озлобленности. О таком говорят все старожилы, то есть, подобное было с конца 19 века. Единственное, чем можно объяснить – это лишь тем, что пришло время для новогодних забав", – говорит старший научный сотрудник музея, заслуженный работник культуры Алла Украинец.

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В полиции Ровенской области нам сообщили, что традиции – традициями, но в случае необходимости готовы отреагировать на каждое обращение от возможных пострадавших.

"Например, в прошлом году полицейский офицер общины установил тех, кто затащил телегу. Полицейский составил протоколы. Но в соцсетях люди разделились на два лагеря: одни одобряли действия полиции, потому как были найдены те, кто трощил телеги. Другие же начали критиковать, мол, это традиция. В этот раз массовых обращений не было", – рассказала нам сотрудник Ровенского главка областной полиции Екатерина Загурская.

Напомним, в ночь с 13 на 14 января наступил очередной новогодний праздник, правда, постаревший на две недели. Дело в том, что украинцы на этот раз будут отмечать Новый год 2022 по старому летоисчислению – отсюда и название Старый Новый год.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2022 года в Украине.