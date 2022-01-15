Щорічна традиція: у селах Рівненщини нестандартно зустрічають старий Новий рік

Поліцейські складають протоколи. Колаж "Сьогодні"

У селах Рівненщини нестандартно зустріли старий новий рік.

Як розповіли "Сьогодні" голови кількох територіальних громад, місцева молодь викрала кінські вози та частини огорож, щоб закинути їх на дахи зупинок.

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Як зізналася нам місцева влада, такої традиції на Рівненщині молодь дотримується протягом десятиліть, але іноді жарти обертаються приїздом поліції. Цього разу, наприклад, у селі, Дівень, юнаки закинули важкий воз на дах зупинки.

"Затягли на дах. У нас у селі вози затягують щороку. Цього року затягнули цілих сім", – розповіла нам про "аншлаг" керівник Великомежирицької громади Оксана Слободенюк. На запитання про те, як хлопці закидають вози на дахи зупинок, Слободенюк відповіла з гумором: "Не розповім, бо там участі не брала. Така традиція у нас щорічна. У селі Дивень відбуваються чудові речі".

Керівник іншої громади, Шпанівської, розповів нам, що й у них така традиція багато років.

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"Мені вже 40 років і візи на дахи постійно затягують. Усі стабільно. Господарі роблять все, щоб такого не відбувалося – і вартують тощо. Але якось примудряються. Навіть кватирки знімають. Було таке, що три вози ставили на зупинку", – каже Микола Столярчук.

Водночас, працівники Рівненського обласного краєзнавчого музею, проаналізувавши такі факти, вважають, що з традиціями такі витівки мало пов'язані. Більше – із статтею адмінкодексу "Хуліганство".

"Такі потворники були і на Волині, і на Поліссі. Молодь просто розважається. Раніше було подібне, але у вигляді жартів, до того ж дуже доречних. Не було озлобленості. Про таке говорять усі старожили, тобто подібне було з кінця 19 століття. Єдине, чим можна пояснити – це лише тим, що настав час для новорічних забав", – каже старший науковий співробітник музею, заслужений працівник культури Алла Українець.

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У поліції Рівненщини нам повідомили, що традиції – традиціями, але у разі потреби готові відреагувати на кожне звернення від потенційних постраждалих.

"Наприклад, минулого року поліцейський офіцер громади встановив тих, хто затягнув віз. Поліцейський склав протоколи. Але в соцмережах люди розділилися на два табори: одні схвалювали дії поліції, бо було знайдено тих, хто трощив вози. Інші почали критикувати, мовляв, це традиція. Цього разу масових звернень не було", – розповіла співробітник Ровенського главку обласної поліції Катерина Загурська.

Нагадаємо, у ніч з 13 на 14 січня настало чергове новорічне свято правда, постарілий на два тижні. Справа в тому, що українці цього разу відзначатимуть Новий рік 2022 за старим літочисленням – звідси й назва Старий Новий рік.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у січні 2022 року в Україні .