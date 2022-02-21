"Фабрика фейков": в ООС ответили на обвинения боевиков о "диверсии" ВСУ

Боевики устраивают провокации на Донбассе / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Оккупанты ежедневно нарушают режим "тишины" на Донбассе и обстреливают не только позиции украинских военных, но и свои. Кроме этого, российские наемники обстреливают жилые дома.

Об этом говорилось в выпуске Сегодня.

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Раненые на фронте

21 февраля в результате обстрела один военнослужащий получил боевую травму. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Еще один воин получил ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном предмете. Состояние его здоровья – тяжелое. Обоим военнослужащим предоставлена необходимая медицинская помощь и проведена эвакуация в лечебные учреждения.

Обвинения в сторону ВСУ

Противник продолжает использовать свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения ВСУ и нагнетания ситуации. Полнейшей выдумкой являются сообщения российских СМИ о якобы попытках проникновения на территорию РФ "украинской диверсионной группы".

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"Вооруженные силы Украины не нападали на Донецк и Луганск, не посылали диверсантов или БТР через границу, не обстреливали территорию РФ или российский пограничный пост. Все это продукты российской фабрики фейков" , – сказал во время брифинга начальник пресс-службы Объединенных сил Павел Ковальчук.

Объединенные силы не ведут и не планируют никаких наступательных действий.

Провокации со стороны оккупантов

"При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях, совершают хаотические обстрелы по населенным пунктам и создают другие провокации для нагнетания ситуации" , – рассказал Ковальчук.

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Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага.

Российские наемники обстреливают свои позиции

Российско-оккупационные войска на Донбассе совершили очередную провокацию – открыли огонь по своим позициям в районе населенного пункта Пикузы. Об этом сообщила Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.

19 февраля около 4:00 утра начался обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Водяное по направлению населенного пункта Заиченко. По данным разведки, одновременно с этим были зафиксированы разрывы в районе населенного пункта Пикузы.

Как отметили в группировке "Восток", это свидетельствует о том, что оккупационные силы пытаются выдать обстрел своих позиций за ответный огонь наших военных.

"Такими действиями захватчики в очередной раз продемонстрировали свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей. Отметим, что противник продолжает свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим свои коварные действия" , – добавили военные.

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