"Фабрика фейків": в ООС відповіли на звинувачення бойовиків про "диверсію" ЗСУ

Бойовики влаштовують провокації на Донбасі / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Окупанти щодня порушують режим "тиші" на Донбасі та обстрілюють не лише позиції українських військових, а й свої. Крім цього, російські найманці обстрілюють житлові будинки.

Про це йшлося у випуску Сьогодні.

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Поранені на фронті

21 лютого внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав бойове травмування. Стан його здоров'я – задовільний.

Ще один воїн отримав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому предметі. Стан його здоров'я – важкий. Обом військовослужбовцям надана необхідна медична допомога та проведена евакуація до лікувальних закладів.

Звинувачення в бік ВСУ

Противник продовжує використання своїх пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення ЗСУ та нагнітання ситуації. Цілковитою вигадкою є повідомленні російських ЗМІ щодо нібито спроб проникнення на територію РФ української диверсійної групи.

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"Збройні сили України не нападали на Донецьк та Луганськ, не надсилали диверсантів чи БТР через кордон, не обстрілювали територію РФ чи російський прикордонний пост. Все це продукти російської фабрики фейків", – сказав під час брифінгу начальник пресслужби Об’єднаних сил Павло Ковальчук.

Об'єднані сили не ведуть і не планують жодних наступальних дій.

Провокації окупантів

"За відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників загарбники самі підривають об'єкти інфраструктури на окупованих територіях, здійснюють хаотичні обстріли по населених пунктах та створюють інші провокації для нагнітання ситуації", – розповів Ковальчук.

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Об'єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Російські найманці обстрілюють свої позиції

Російсько-окупаційні війська на Донбасі здійснили чергову провокацію – відкрили вогонь по власних позиціях у районі населеного пункту Пікузи. Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook.

19 лютого близько 4:00 ранку розпочався обстріл позицій українських захисників у районі населеного пункту Водяне з напряму населеного пункту Заїченко. За даними розвідки, одночасно з цим було зафіксовано розриви у районі населеного пункту Пікузи.

Як зазначили в угрупованні "Схід", це свідчить про те, що окупаційні сили намагаються видати обстріл своїх позицій за вогонь у відповідь наших військових.

"Такими діями загарбники вкотре продемонстрували своє цинічне та байдуже ставлення до життя та здоров'я мирних мешканців. Зазначимо, що противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим свої підступні дії", – додали військові.

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