Фото дня. На могиле Кернеса в Харькове установили новогоднюю елку

На могиле Кернеса появилась елка / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове сегодня, 15 декабря провели панихиду к годовщине смерти Геннадия Кернеса. На могиле бывшего мэра установили новогоднюю елку.

Об этом сообщает Perepichka News.

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Небольшое украшенное дерево поставили возле могилы Кернеса на втором городском кладбище. Само место захоронения покрыли ветвями елки.

Фото: Perepichka News

Также там сегодня провели службу к годовщине смерти бывшего главы города. На панихиду пришли местные жители и чиновнике, в том числе новый мэр Харькова Игорь Терехов.

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Служба продолжалась до 12:00, на это время полиция перекрывала улицу Пушкинскую на участке от Веснина до Новой улицы.

Как в Харькове чтят память Кернеса

В Харькове после смерти бывшего мэра города Геннадия Кернеса долго шла речь о том, как увековечить его память в городе. И сделали для этого уже немало: