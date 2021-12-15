Фото дня. На могилі Кернеса у Харкові встановили новорічну ялинку

На могилі Кернеса з'явилася ялинка / Фото: Колаж: Сьогодні
У Харкові сьогодні, 15 грудня, провели панахиду до річниці смерті Геннадія Кернеса. На могилі колишнього мера встановили новорічну ялинку.
Про це повідомляє Perepichka News.
Невелике оздоблене дерево поставили біля могили Кернеса на другому міському цвинтарі. Саме місце поховання покрили гілками ялинки.
Також там сьогодні провели службу до роковин смерті колишнього голови міста. На панахиду прийшли місцеві жителі та чиновники, зокрема новий мер Харкова Ігор Терехов.
Служба тривала до 12:00, на цей час поліція перекривала вулицю Пушкінську на ділянці від Весніна до Нової вулиці.
Як у Харкові вшановують пам'ять Кернеса
У Харкові після смерті колишнього мера міста Геннадія Кернеса довго йшлося про те, як увічнити його пам'ять у місті. І зробили для цього вже чимало:
- 24 січня цього року у Харкові автомобілісти провели флешмоб на згадку про Кернеса. Вони побудували його улюблений жест – Victory.
- Також у місті провели виставку собак на згадку про Кернеса. Колишній мер міста дуже любив цих тварин. Виставку назвали "Кубок Пам'яті Г. Кернеса 2021".
- В липні ексмера посмертно оголосили почесним харків'янином. За це рішення проголосували 62 депутати, вісім обранців утрималися.
- Крім того, повідомлялося, що на честь Кернеса у місті мають намір назвати проспект.
- У серпні на День міста відкрили меморіальну дошку колишньому меру Геннадію Кернесу, який 10 років був міським головою. Дошку розмістили на будівлі Харківської міськради.
- У Харкові встановлять пам'ятник Кернесові. Він має передавати характер харківського градоначальника. Кернес буде зображений стоячи, коли він іде.