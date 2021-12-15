Фото дня. На могилі Кернеса у Харкові встановили новорічну ялинку

На могилі Кернеса з'явилася ялинка / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові сьогодні, 15 грудня, провели панахиду до річниці смерті Геннадія Кернеса. На могилі колишнього мера встановили новорічну ялинку.

Про це повідомляє Perepichka News.

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Невелике оздоблене дерево поставили біля могили Кернеса на другому міському цвинтарі. Саме місце поховання покрили гілками ялинки.

Фото: Perepichka News

Також там сьогодні провели службу до роковин смерті колишнього голови міста. На панахиду прийшли місцеві жителі та чиновники, зокрема новий мер Харкова Ігор Терехов.

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Служба тривала до 12:00, на цей час поліція перекривала вулицю Пушкінську на ділянці від Весніна до Нової вулиці.

Як у Харкові вшановують пам'ять Кернеса

У Харкові після смерті колишнього мера міста Геннадія Кернеса довго йшлося про те, як увічнити його пам'ять у місті. І зробили для цього вже чимало: