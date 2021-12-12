Фото дня. Серфингисты катаются на морских волнах в Одессе

В Одессе несколько мужчин занимались серфингом / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на то что на улице зима, а в некоторых городах даже выпал снег, одесские серфингисты продолжают кататься на морских волнах. Сегодня, 12 декабря, их заметили возле пляжа в Аркадии.

Об этом сообщает "Думская".

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Фото: Александр Гиманов, "Думская"

Спортсмены приходят на пляж уже несколько дней подряд. Молодые люди в гидрокостюмах спрыгивают с пирса в море и дрейфуют, ожидая подходящей волны.

Фото: Александр Гиманов, "Думская"

Когда приближалась волна, мужчинам удавалось "проехать" на ней практически до самого берега.

Фото: Александр Гиманов, "Думская"

За тренировкой серфингистов наблюдали десятки прохожих.

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Фото: Александр Гиманов, "Думская"

Какой погоды ждать завтра?

В понедельник, 13 декабря, на территории Украины синоптики прогнозируют осадки. Ожидается мокрый снег и дожди. В Одессе и области настоящей зимней погоды ждать не стоит – завтра будет дождь и облачно, температура днем – до 10 градусов тепла.

В Киеве и области синоптики прогнозируют температуру воздуха и ночью, и днем от 2 до 4 градусов тепла. При этом пойдут мокрый снег и дождь.