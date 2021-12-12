Фото дня. Серфінгісти катаються на морських хвилях в Одесі

В Одесі кілька чоловіків займалися серфінгом / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на те що на вулиці зима, а в деяких містах навіть випав сніг, одеські серфінгісти продовжують кататись на морських хвилях. Сьогодні, 12 грудня, їх помітили біля пляжу в Аркадії.

Про це повідомляє "Думська".

Реклама

Фото: Олександр Гіманов, "Думська"

Спортсмени приходять на пляж уже кілька днів поспіль. Молоді люди в гідрокостюмах стрибають з пірсу в море і дрейфують, очікуючи хвилі.

Фото: Олександр Гіманов, "Думська"

Коли хвиля приходила, чоловікам вдавалося проїхати на ній майже до самого берега.

Фото: Олександр Гіманов, "Думська"

За тренуванням серфінгістів спостерігали десятки перехожих.

Реклама

Фото: Олександр Гіманов, "Думська"

Якої погоди чекати завтра?

У понеділок, 13 грудня, на території України синоптики прогнозують опади. Очікується мокрий сніг та дощі. В Одесі та області справжньої зимової погоди чекати не варто – завтра буде дощ та хмарно, температура вдень – до 10 градусів тепла.

У Києві та області синоптики прогнозують температуру повітря і вночі, і вдень від 2 до 4 градусів тепла. Підуть мокрий сніг та дощ.